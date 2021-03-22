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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:27

: ’da dehşeti! Damatlarına bıçakla saldırdı!

DHA
SON DAKİKA: Isparta’da kayınbirader dehşeti! Damatlarına bıçakla saldırdı!

haberler…’da korkunç bir olay yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., gittiği evde dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. ile tartıştı. Çıkan anlaşmazlık sonucu Avni Ç., damatlarını bıçakladı. Kanlar içinde kalan Dursun Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler…Olay, dün gece Isparta'nın Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin yaşadığı eve geldi.

Dursun Y. ve Pınar Ç. arasında tartışma çıkarken, bir süre sonra eve gelen Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu.

Pınar Ç., bu sırada cep telefonundaki KADES butonuna basarak, polisten yardım istedi. KADES'ten gelen uyarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Bu sırada Avni Ç. ve Dursun Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Avni Ç., yanında bulunan bıçakla Dursun Y.'yi kol ve bacak bölgesinden yaraladı.


Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Ç. tedavi altına alınırken, Avni Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı.

Öte yandan polis olay yerinde inceleme yaptığı sırada Pınar Ç.'nin, "Ben gebereceğime o gebersin" diyerek söylendiği görüldü.

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SON DAKİKA: Isparta’da kayınbirader dehşeti! Damatlarına bıçakla saldırdı!
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