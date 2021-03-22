Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışı!

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Normalde bugün yeni bölümü yayınlanması beklenen dizinin 22 Mart tv yayın akışında bulunmaması dizinin hayranlarını telaşlandırdı. Tam bu noktada Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Dizinin setinde koronavirüs vakaları ortaya çıkınca set durduruldu. Böylelikle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yapımın akıbeti de belli oldu.
TRT1 ekranlarının tarihi konulu dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak. Koronavirüs vakaları sebebiyle dizinin yeni bölüm yayın tarihi değişti. 22 Mart TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri bırakırken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümüyle ilgili detaylı açıklama geldi.
TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.
Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.
İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
TRT1 ekranlarında bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu 26.yeni bölüm yerine Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceği biliniyor.