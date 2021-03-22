Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışı!

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Normalde bugün yeni bölümü yayınlanması beklenen dizinin 22 Mart tv yayın akışında bulunmaması dizinin hayranlarını telaşlandırdı. Tam bu noktada Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Dizinin setinde koronavirüs vakaları ortaya çıkınca set durduruldu. Böylelikle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yapımın akıbeti de belli oldu.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarının tarihi konulu dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak. Koronavirüs vakaları sebebiyle dizinin yeni bölüm yayın tarihi değişti. 22 Mart TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri bırakırken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümüyle ilgili detaylı açıklama geldi.

YAYINCI KURULUŞU AÇIKLAMA YAPTI!

TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.