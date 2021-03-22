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Haberler Yaşam Haberleri Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışı!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:30 Son Güncelleme: 22.3.2021 17:30

, neden yok? ? 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışı!

Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışı!

Türk televizyonlarının tarihi dizisi yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta yapımcı Emre Konuk’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada diziye bir hafta ara verildiğini duyurmuştu. Son olarak TRT1 yayın akışında da dizinin yeni bölümü yerine farklı yapım görülünce , bugün var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bu akşam 22 Mart Pazartesi TRT1 tv yayın akışında Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin erteleme kararı alındığı duyurulurken Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok sorusunun yanıtı da verilmiş oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Normalde bugün yeni bölümü yayınlanması beklenen dizinin 22 Mart tv yayın akışında bulunmaması dizinin hayranlarını telaşlandırdı. Tam bu noktada Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Dizinin setinde koronavirüs vakaları ortaya çıkınca set durduruldu. Böylelikle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yapımın akıbeti de belli oldu.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarının tarihi konulu dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak. Koronavirüs vakaları sebebiyle dizinin yeni bölüm yayın tarihi değişti. 22 Mart TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri bırakırken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümüyle ilgili detaylı açıklama geldi.

YAYINCI KURULUŞU AÇIKLAMA YAPTI!

TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

22 MART 2021 TRT1 TV YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu 26.yeni bölüm yerine Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceği biliniyor.

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Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışı!
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