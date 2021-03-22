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Giriş Tarihi: 23.3.2021 00:21

Yol verme tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA
Yol verme tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

'nın ilçesinde iki aracın sürücüleri arasında "yol vermeme" nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma başladı.

İKİ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Araçlardan inen kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. ile S.Ö. bıçakla yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar yardım istemek için otomobilleriyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalıştıkları kebapçı dükkanına gitti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Metin Akıncı, gazetecilere, yaralanan gençlerin yardım istemek için çalıştıkları yere geldiklerini ve bağrışmaları duymaları üzerine evlerinden dışarı çıktıklarını belirtti.

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Yol verme tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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