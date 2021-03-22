Yol verme tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma başladı.
İKİ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Araçlardan inen kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. ile S.Ö. bıçakla yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar yardım istemek için otomobilleriyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalıştıkları kebapçı dükkanına gitti.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.