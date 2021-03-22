Yol verme tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İKİ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Araçlardan inen kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. ile S.Ö. bıçakla yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar yardım istemek için otomobilleriyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalıştıkları kebapçı dükkanına gitti.