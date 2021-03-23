AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, şampiyon boksör Malkan'ı tebrik etti

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda 81 kiloda Ağrılı boksör Bayram Malkan altın madalyanın sahibi oldu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi olan Ağrılı boksör Bayram Malkan'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Milli Takımımızı Uluslararası İstanbul Boğaziçi Boks Turnuvası'nda temsil eden Ağrılı boksörümüz Bayram Malkan 81kg finalinde Birinci olmuş ve altın madalyanın sahibi olarak göğsümüzü kabartmıştır. Bize bu sevinci yaşattığı için kendisini tebrik ediyorum" dedi.