Midyat'ta camide 'hayır marketi' açıldı

Yaklaşan Mübarek Ramazan ayı Ramazan Bayramı öncesinde Midyat Merkez Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Gazi Camii'nde açılan Hayır Marketi "Hayırhane" ile hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Midyat'ta faaliyet gösteren Umutla Yaşam Derneği ile Gazi Camii İş birliği ile dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayır marketi açıldı. Gazi Camii'nin bir bölümünde açılan markette hayırseverler ve kurumların verdiği gıda ve giyim gibi ürünleri, buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Camiye gelen vatandaşlar, burada ihtiyaçlarına göre istedikleri gıda ve giyim ürünlerini seçerek alabiliyorlar.

Mardin'in Midyat ilçesinde Gazi Camii'nin bir bölümü ihtiyaç sahipleri ile pandemiden etkilenen vatandaşlar için "Hayır Marketi"ne dönüştürüldü. Yaklaşan Mübarek Ramazan ayı Ramazan Bayramı öncesinde Midyat Merkez Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Gazi Camii'nde açılan Hayır Marketi "Hayırhane" ile hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Midyat'ta faaliyet gösteren Umutla Yaşam Derneği ile Gazi Camii İş birliği ile dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayır marketi açıldı. Gazi Camii'nin bir bölümünde açılan markette hayırseverler ve kurumların verdiği gıda ve giyim gibi ürünleri, buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Camiye gelen vatandaşlar, burada ihtiyaçlarına göre istedikleri gıda ve giyim ürünlerini seçerek alabiliyorlar.

Camii'nde hayır marketi açan İmam Hatip Zeyni Bedir, "Maddi durumu düşük olan vatandaşlarımız ve pandemiden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze gidermek için önümüzde bulunan Ramazan Bayramı ile ilgili bu Ramazan Bayramı'nda Pandemiden etkilenen vatandaşlarımız ile fakir fukara vatandaşlarımızı giydirmek amacıyla merkez Gazi Camiimizde bir hayırhane açmış bulunmaktayız. Tüm ihtiyacı olan vatandaşlarımızı buraya bekler, bu şekilde ihtiyaçlarını buradan karşılayabilirler." dedi.

Market'ten hediyelerini alan 13 yaşındaki Hakan Alpar da, "Bugün camiye gelmiştim namaz kılmak için, imam dedi, 'ihtiyacın var mı?', dedim ki bazı ihtiyaçlarım var. Bayramlık elbiseler için bir şeyler seçtim onlardan. Onlar da bana bir ayakkabı, bir gömlek ve bir tanede pantolon verdi. Allah onlardan razı olsun. Bende çok mutlu oldum bu şeyi yaptıklarına. İlk kez böyle bir sosyal market gördüm camide, başka yerde hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.

Açılan marketten dolayı memnuniyetini ifade eden Muhammed Uzel ise, "Bana bugün gömlek verdiler, bir pantolon verdiler ve kazak verdiler. Bunlar çok hoşuma gitti. Ben seçtim bunları, hocamız bize 'gelin seçin' dedi. Yani bizim için çok iyi bir durum oldu. Bazı arkadaşlarımız var hani üstlerinde elbise falan yok, bunlar da gelip buradan ihtiyaçlarını alabilirler" dedi.