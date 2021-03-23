Nusaybin’de mavi renkli geri dönüşüm konteynır dönemi başladı

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi, gri renkli çöp konteynerlerinin yanına mavi renkli geri dönüşüm konteynerleri koydu. Vatandaşların çöplerini gri, geri dönüşümleri ise mavi konteynerlere atması istendi.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ortak projede siteler ve işlek noktalara sıfır atık projesi kapsamında ikili toplama sistemi kuruldu. Mavi renkli geri dönüşüm konteynerlere atılması gereken atık grupları ile gri renkli evsel atık konteynerlerine atılması gereken çöpler hakkında vatandaşlara bilgilendirici afiş dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların, mavi konteynerlerin içine kağıt-karton, plastik, cam ve metal olarak gruplanan geri dönüştürülebilir atıkları atması, gri konteynerlerin içine ise evsel atıkları (günlük çöpleri) atmaları istendi.

Yapılan bu çalışma ile Sıfır Atık israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin oluşturulması ve atıkları kaynağında ayrıştırmayı sağlayarak ilçemizde sıfır atık yönetim sistemini uygulanması hedeflenmiştir."denildi.