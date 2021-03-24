Camide doğan kedilere cemaat sahip çıktı

Bursa'da bir cami avlusunda doğum yapan kedinin 4 yavrusuna camii cemaati sahip çıktı. Caminin iç kısmına kartondan bir yuva yapan cemaat büyüyene kadar anne ve yavrularına bakacak.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Züferbey 4 yavru dünyaya getiren kedi için ilçe müftülüğü devreye girdi. Kedilerin büyüyene kadar cami içerisinde bakılmasına karar verildi.

Caminin bir köşesinde iki yavrusu ile bir kediyi gören Selim Korkmaz isimli vatandaş, yavruları ve anneyi bir kutuya koydu. Bu sırada 2 yavru daha dünyaya getiren kedi, 4 yavrusu ile birlikte kutuda bakılmaya başlandı. Daha sonra durum müezzin Muhammed Bilgehan Demirtaş'a iletildi. Kedilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için bölgedeki veteriner hekimlerden destek alınırken, kedilerin sağlıklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı belirlendi. Kedilerle ilgili havaların soğuk olması sebebiyle müftülük ile irtibata geçildi. Kedilerin havalar ısınana ve büyüyene kadar cami içerisindeki kutuda bakılmasına izin verildi.

Cemaat ve cami görevlileri tarafından bakımı üstlenilen kediler büyüyene kadar camide bakılacak. Kedilerin sağlık kontrolleri ise bölgedeki bir veteriner hekim tarafından gönüllü olarak yapılacak.