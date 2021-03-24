Nusaybin-Midyat karayolunda trafik kazası, 1 yaralı

Nusaybin ilçesi ile Midyat karayolu üzeri Kalecik köyü mevkiinde meydana gelen kazada Nusaybin yönünden Midyat yönüne giden Müslüm Özdemir yönetimindeki 07 DJK 09 plakalı Tır ile Midyat yönünden Nusaybin yönüne giden Hızır Yıldırım yönetimindeki 47 NG 956 plakalı otomobil tırın dorsa kısmındaki tekerleklerin altına girerek araç kullanılamaz hale geldi.
Kazada otomobil sürücüsü Hızır Yıldırım hafif yaralandı.
İhbar, üzerine bölgeye 112 sağlık, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arana ve Kurtarma ve Jandarma trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada kullanılamaz hale gele otomobilin yanması ihtimali üzerine Arama ve Kurtarma ekibi güvenlik önlemleri aldı.
Kazada Tır'ın arka dorsa sının 4 tekerleği top atarak patlarken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.