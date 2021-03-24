Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin: Ağaçlandırma çalışmalarında avrupada 1'inci ülkeyiz

Ormanların insan yaşamına kattıkları, ormana ve ağaca gerekli önemin verilmesi ve fidan dikme seferberliğinin öneminin altının çizildiği etkinlikte 400 adet sedir fidanı toprakla buluştu.

Dikilen fidanların gelecek nesiller açısından önemine değinen Bölge Müdürü Hasan Keskin; "Orman Genel Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin Koordinasyonunda yılda ortalama 350 milyon adet fidan üretimi yapılarak, 49 milyon dekar alanda ağaçlandırma çalışmaları tesis edilmektedir. Bu bağlamda ülkemiz genelinde 5000 adet köyümüzde 5000 adet gelir getiren orman tesis edilerek hem orman varlığımızın artırılması hem de orman köylümüze ekonomik destek verilmesi sağlanmıştır. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1. Dünya'da 4. sıradadır. Yine her yıl gerek odun ve odun dışı ürünlerinin üretimi ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanırken, orman köylümüze de milyonlarca liralık gelir sağlanmaktadır. Ayrıca ormanların odun üretimi dışındaki fonksiyonel hizmetlerine olan kamuoyu talepleri doğrultusunda 1600 adet şehir ormanı ve mesire yeri tesis edilerek vatandaşlarımızın doğa ve ormanla buluşması sağlanmış, ormanların rekreatif faydaları vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. 596 adet bal ormanı ile ülkemiz arıcılığının dünyada söz sahibi olması için arıcılarımıza destek olunmuştur. Her yıl kurulan bal ormanları ile bu destek artarak devam etmektedir. Yapılan tüm bu tesisler ile ormanların odun ürünü üretimi dışında diğer ekonomik ve ekolojik faydalarının da ön plana çıkarılması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Bölge Müdürü Keskin konuşmasında; "Bizler 'Yeşil Vatanı' korumak ve gelecek kuşaklara bu emaneti ulaştırmak adına devlet ve millet olarak gereken tüm çabayı göstermeliyiz. Orman ve ağaç sevgisi olmadan ormanların sadece kanunlar ile korunmasının mümkün olmadığı hepimizin malumudur. Ormanlarımızın geleceğinin, bizzat insanlığın geleceği demek olduğunu tüm insanlığın dikkatine sunmak, Ormancılık haftası kutlamaları ile bu anlamda kamuoyu oluşturmak, halkımıza ve özellikle gençlerimize orman sevgisi ve bilinci kazandırmak açısından oldukça önem arz etmektedir. Bugün dikeceğimiz her bir fidan, yarınlarda tertemiz nefesler olacaktır. Ben bu güzel ve anlamlı günde; başta Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik olmak üzere tüm Kütahya Protokolüne, Sevgili Kütahyalı Hemşerilerimize, Gençlerimize, etkinliğin bu aşamaya kadar gelmesinde görevlerini canla başla çalışarak yerine getiren görevlilere ve çalışanlarımıza ve bu önemli günü kamuoyu ile paylaşarak katkı sağlayan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve tüm halkımızın ,Dünya ormancılık günü ve haftasını kutluyorum" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik yaptığı konuşmada ormanların önemi ve korunması konularına değindi. Orman varlığını geliştirmek ve korumak için gerekli gayreti sarf etmemiz gerektiğini belirten Vali Çelik; daha yeşil bir çevrede hayat sürmemiz için ve yarınlara en güzel emaneti ulaştırabilmemiz için, ağaçlandırma çalışmalarının önemini bilmemiz ve şehre kattığı değeri sahiplenmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ormancılık Haftasını kutlayan Vali Ali Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ağaç Bayramı Töreni; Kütahya Müftü Yardımcısı İsa Ada'nın fidan dikim duası okuması ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi'nin fidan dikim tekniği hakkında bilgi vermesinin ardından hazırlanan sahada fidan dikimi ile sona erdi.

Dikilen fidanlara ilk can suları verilirken, etkinlik sırasında 400 adet sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı V. J.Kd. Alb. Aykut Gürses, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Oman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Protokol Mensupları, STK temsilcileri, Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Orman İşletme Şefleri ve vatandaşlar katıldı.