Adapazarı SGK Köprülü Kavşağı’nda 2. etap başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden SGK Köprülü Kavşağı projesinde yürütülen çalışmalar nedeniyle 28 Mart Pazar gününden itibaren Orhangazi Caddesi trafiğe kapatılacak. Devam eden çalışmalar doğrultusunda birinci ayağı tamamlanan köprünün ikinci etap çalışmaları başlatılacak. Çalışmaların devam ettiği süre boyunca olumsuzlukların yaşanmaması için Orhangazi Caddesi, SGK Kavşağı kısmında ulaşım sağlanamayacak.

Şehir merkezinden Serdivan'a ve Arifiye Terminal istikametine gitmek isteyen vatandaşlar alternatif olarak Vagon Sokak istikametini kullanacaklar. Çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, " Şehrimize ulaşım konusunda çağ atlatacak projemizde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Devam eden çalışmalar nedeniyle yaşanılan aksaklıklardan dolayı özür dileriz. 28 Mart Pazar günü itibariyle vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.