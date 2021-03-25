Diyanet takvimi ile Berat Kandili bu hafta idrak edilecek! Bu yıl Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili'ne günler kala binlerce kişinin araştırmaları da hız kazandı. Her sene Şaban ayında idrak edilen bu mübarek günde Allah sevgisi ile dolup taşan kalplerle Müslüman alemi ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. Öte yandan kelime anlamınca da "Temize çıkmak" anlamına gelen Berat Kandili, günahlardan arınma bakımından da İslamiyet'te büyük bir önem arz ediyor. Berat Kandili ne zaman? Sorusuna ait yanıt Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile belli oldu.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile Berat Kandili'nin bu sene idrak edileceği tarih de duyurulmuştu. Bu noktada Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak bilinen bu mübarek gün 27 Mart'ta gerçekleşecek.
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.
10 Mart: Miraç Kandili
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili