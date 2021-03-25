Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 25 Mart 2021 Perşembe: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. Her ayın belli tarihler aralığında yatırılan ödemelerle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım paraları güncel liste halinde takip edilirken Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e devlet üzerinden yapılıyor.

Mart ayının son günlerinde evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları da hız kazandı. Devlet tarafından verilen ödenekten yararlanan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır, evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı gibi sorulara yanıt aranıyor. 2021 Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin yapıldığı iller ise güncel liste ile vatandaşlara duyuruluyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay olduğu gibi bu ay da en çok sorgulananlar arasına giriyor. Vatandaşlar evde bakım paralarının ödenip ödenmediğini e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.