Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 25 Mart 2021 Perşembe: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Mart ayının son günlerinde evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları da hız kazandı. Devlet tarafından verilen ödenekten yararlanan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır, evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı gibi sorulara yanıt aranıyor. 2021 Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin yapıldığı iller ise güncel liste ile vatandaşlara duyuruluyor.
Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay olduğu gibi bu ay da en çok sorgulananlar arasına giriyor. Vatandaşlar evde bakım paralarının ödenip ödenmediğini e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- istanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce
21- Erzurum
22- Konya
23- Mersin
24- Zonguldak
25- Niğde
26- Rize
27- Ankara
28- Bursa
29- Kahramanmaraş
30- Edirne
31- Kocaeli
32- İzmir
33- Adana
34- Afyonkarahisar
35- Aydın
36- Isparta
37- Kars
38- Karabük
39- Kayseri