İstanbul'da dolmuşta taciz! İşte istenen ceza!

Minibüs şoförü İzzet A. da iddiaya göre Nodira M.'ye "Tanışalım, arkadaş olalım. Para lazımsa veririm. Sana yardım ederim, para veririm" diyerek tacize başladı. "Sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım" diyerek tacizine devam eden şoför İzzet A.'nın sözlerinden rahatsız olan Nodira M, "Ne diyorsun, ben evliyim. İndir beni" diye karşılık verdi. Ancak minibüsü durduran şoför İzzet A. "Bir şey olmaz, evli olabilirsin. Numaranı ver tanışıp arkadaş olalım" diyerek müştekiyi taciz etmeye devam etti. Kapıyı açmayan şoför İzzet A., Nodira'dan telefon numarasını istedi. Şoförün ısrarla telefonunu istemesi ve kapıyı da açmamasından korkan Nodira M., telefon numarasını verdi. Şoför İzzet A. numarayı aldıktan sonra kapıyı açarak Nodira M.'nin inmesine izin verdi. Şoför İzzet A. daha sonra müşteki Nodira M.'ye "Beni ara" şeklinde mesaj attı. Olayı öğrenen Nodira M.'nin arkadaşlarının Minibüsçüler Federasyonu'nu arayarak durumu anlatmaları üzerine şoförün belgesi alınarak görevine son verildi. Nodira M. avukat Caner Şahin aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine İzzet A. hakkında dava açıldı.

