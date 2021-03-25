Lise müdürü, sulama havuzunda ölü bulundu

MAnisa'da, Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü, köylülerin bahçe sulamada kullandığı 2 metre derinlikteki su havuzunda ölü bulundu. Demirci ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Eski İzmir yolu mevkisindeki içi su dolu havuzda birini hareketsiz gören köylüler, polisi aradı. Polisle birlikte gelen sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan Ünlü'nün öldüğünü tespit etti. 59 yaşında 3 çocuk babası Necmi Ünlü'nün cenazesi, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havuzdaki suyu boşaltan jandarma ekipleri ise delil arama çalışması yaptı. AA