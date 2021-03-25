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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:52

ve cevapları: ile ve cevapları yayımlandı

MSÜ 2020 soruları ve cevapları: ÖSYM ile MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında 14 Haziran tarihinde yapıldı. sınav takvimi ile her yıl belli tarihlerde düzenlenen sınavlardan sonra ve cevapları gündeme geliyor. 2021 yılında 4 Nisan’da düzenlenecek olan sınav öncesinde geçmiş yılın sınav soru ve cevap anahtarı merak edildi. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan sorular ve cevaplar genellikle sınavı takiben en geç 5 gün içerisinde duyuruluyor.

MSÜ 2020 soruları ve cevapları binlerce adayın gündemine geliyor. Geçmiş yıla ait sınav soruları ve cevaplarının tamamına ulaşmak isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. İşte 2020 MSÜ soruları ve cevapları ile ilgili detaylar

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ soruları yayınlandı. Geçen senenin soruları ve cevaplarını merak edenler için MSÜ 2020 soruları ve cevapları ile ilgili detaylar şöyle;

2020 -MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı. Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ise şöyle: 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıdan sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ NEDİR?

MSÜ Sınavı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı olarak biliniyor. Bu sınavdan yeterli puanı alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nde okumaya ardından da Milli Savunma Bakanlığı'nda görev almaya hak kazanıyor.

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MSÜ 2020 soruları ve cevapları: ÖSYM ile MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı
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