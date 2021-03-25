Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Müslüman alemi için en özel günlerden olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, kısa, yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajları 2021 sözleri araştırmalarına başladı. Ayetli, en güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri akrabalara, eşe ve dosta iletilecek. 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve resimli Cuma mesajları 2021 sözleri ise sabah.com.tr'de yayınlandı. Dualı, hadisli ve ayetli olan yeni Cuma mesajı seçeneklerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, 26 Mart 2021 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajları

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı. Müslümanlar için oldukça önemli bir gün olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı ve özel günde müminler, sevdiklerine gönderebilecekleri resimli Cuma mesajları 2021 sözleri araştırıyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 19 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.