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Giriş Tarihi: 26.3.2021 00:57

ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Müslüman alemi için en özel günlerden olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, kısa, yeni, en güzel ve 2021 sözleri araştırmalarına başladı. Ayetli, en güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri akrabalara, eşe ve dosta iletilecek. 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve resimli Cuma mesajları 2021 sözleri ise sabah.com.tr'de yayınlandı. Dualı, hadisli ve ayetli olan yeni Cuma mesajı seçeneklerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, 26 Mart 2021 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajları

Haftanın yayınlandı. Müslümanlar için oldukça önemli bir gün olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı ve özel günde müminler, sevdiklerine gönderebilecekleri 2021 sözleri araştırıyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 19 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı: Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
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