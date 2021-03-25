Trakya Üniversitesi’nde “sıfır atık” çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görülen Sıfır Atık Projesini kendi birim ve alanlarında hayata geçiren Trakya Üniversitesi, bu kapsamda önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla önemli çalışmalar hayata geçiren Trakya Üniversitesi ve Teknik Masura Kâğıt Konik Fabrikası arasında iş birliği yapıldı. Bu iş birliği ile Trakya Üniversitesi'nde biriktirilen kâğıt atıkların geri dönüştürülerek tekrar üretime kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca iş birliği ile hem kâğıt atıkların çöpe gitmesi engellenecek hem de "Bir Öğrenci De Sen Okut" kampanyasında öğrencilerin desteklenmesi sağlanacak. Bu kapsamda ilk olarak Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulu'nda biriktirilmiş olan 3 bin 640 kg kâğıt atık geri dönüşüme kazandırıldı.

İKİ OKULA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru Sıfır Atık Projesine verdikleri destekten dolayı Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Türkyılmaz ve Doğru, bu okulların yönetici ve öğretim görevlileriyle bir araya gelerek "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili yapılan çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

SIFIR ATIK YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Aralık 2020 tarihinde Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesini alan Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün ardından fakülte ve birimlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesini almak için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

LİSANSLI FİRMALARA TESLİM EDİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne kayıtlarını yaparak eğitimlerini tamamlayan, birim sorumlularını belirleyen ve geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrı halde biriktirip lisanslı firmalara teslim eden Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Arda MYO, Edirne Sosyal Bilimler MYO ve Havsa MYO Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandılar.