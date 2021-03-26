AYKOME’ye yenilikçi uygulama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine diğer belediyelere örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyor. Türkiye'de ilk defa örnek bir proje olarak devreye alınan ve yaklaşık 10 yıldır Ortak Kent Platformu olarak Kocaeli'nde başarıyla uygulanan AYKOME (Altyapı Bilgi Sistemi) projesi yenilenen ara yüzü ve hızlı performansıyla ilk kez görücüye çıkıyor.

ÇAĞIN GERİSİNDE KALMIŞTI

2011 yılında Türkiye'de ilk defa kazı başvurularının online olarak yapılması ve başvuru sonuçlarının da online platformlarda değerlendirilerek kazı ruhsatı ve çalışma bildirimlerinin çok kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla AYKOME bilgi sistemi devreye alınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AYKOME koordinatörlüğünde ilçe belediyeler ve İSU, İZGAZ, Türk Telekom gibi alt yapı firmalarının da kullandığı Ortak Kent Platformu olan AYKOME bilgi sistemi değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiyle birlikte ihtiyaçları karşılamamaya başlamış ve her geçen gün artan kullanım yoğunluğuyla birlikte çağın gerisinde kalmıştı.

1 NİSAN İTİBARİ İLE

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yeniden ele alınan Yönetim Bilgi sistemleri platformunun ilk projesi olan AYKOME bilgi sistemi yenilenen ara yüzü ve iyileştirilen performansıyla 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle kurumların ve alt yapı firmalarının kullanımına açılacak.

ÖNCE İLÇE BELEDİYELER SONRA FİRMALARA EĞİTİM

Yenilenen AYKOME bilgi sisteminin devreye alınmasıyla ilgili hazırlanan planlama takvimine göre ilk etapta ilçe belediyelerin AYKOME birimlerine eğitimler verildi. Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda verilen eğitime ilçe belediyelerden yoğun katılım sağlandı. 29 Mart 2021 tarihinde İSU, SEDAŞ, Turkcell Superonline gibi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere enerji, telekomünikasyon gibi sektörlerde faaliyet yürüten firmalara eğitimler verilecek. Yoğun olarak test faaliyetleri devam eden yeni sistem eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte 1 Nisan 2021 itibariyle devreye alınacak.

AYKOME BİLGİ SİSTEMİ

Türkiye'de ilk defa "Bütünleşik", Web Tabanlı" ve "Açık Kaynak Kodlu" olarak kurumumuzda geliştirilen Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) platformunun bir parçası olan AYKOME bilgi sistemi , kazı yapmak isteyen kurum ve kuruluşların online ortamda başvuru yapabildikleri ve aynı şekilde büyükşehir veya ilçe belediyeler tarafından yapılan kazı başvurularının değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı ortak kent paylaşım sistemidir. Sistem üzerinden gelen kazı başvuruları gerekli görülmesi halinde saha ekiplerine yönlendirilmekte ve saha ekipleri mobil uyumlu ekranlar üzerinden talep edilen kazı alanıyla ilgili değerlendirmeleri mobil cihazlar üzerinden yapabilmektedir. Elektronik imzanın da sisteme entegre edilmesiyle birlikte hem başvuruyu yapanlar hem de başvuruyu değerlendirenler onay adımlarını e-imza ile imzalamakta ve kazı ruhsatı ve çalışma bildirimleri saatler içinde verilebilmektedir Ayrıca bu yazılım sahip olduğu servis odaklı mimari ile ulusal çapta ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yerel hizmet veren (ilçe belediyeleri, altyapı kuruluşları ve diğer kamu kurumları) kurumlarla bilgi alışverişini ve birlikte çalışabilirliği sağlayan bir altyapı sunmaktadır.