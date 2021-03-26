Berat Kandili niçin kutlanır, önemi nedir? Berat Gecesi'nin faziletleri

Mübarek Berat Kandili'nin idrak edilmesine artık sayılı saatler kaldı. İslam alemi için son derece önemli olan bu geceyi müminler dualar ve ibadetlerle geçirecek. Aslı "Beraet" olan ve sözlük anlamına göre; bir zorluktan kurtulma ve beri olmak anlamı taşıyor. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Berat Kandili nedir, ne demektir? Berat Kandili'nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir?

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede vatandaşlar dualarını edecek ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirecek olmanın verdiği huzurunu taşıyorlar. İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek günün anlamı çok büyüktür. Buna göre; Berat Kandili anlam ve önemi nedir?

İşte yanıtı!