Berat Kandili niçin kutlanır, önemi nedir? Berat Gecesi'nin faziletleri

Mübarek Berat Kandili'nin idrak edilmesine artık sayılı saatler kaldı. İslam alemi için son derece önemli olan bu geceyi müminler dualar ve ibadetlerle geçirecek. Aslı "Beraet" olan ve sözlük anlamına göre; bir zorluktan kurtulma ve beri olmak anlamı taşıyor. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Berat Kandili nedir, ne demektir? Berat Kandili'nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir?
BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ
Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede vatandaşlar dualarını edecek ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirecek olmanın verdiği huzurunu taşıyorlar. İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek günün anlamı çok büyüktür. Buna göre; Berat Kandili anlam ve önemi nedir?
İşte yanıtı!
BERAT NE DEMEK?
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.