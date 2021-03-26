Erdemli’de malta eriğinin kilosu 30 lira

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen Japon ve Malta eriği olarak da bilinen bahar meyvesi yenidünyanın hasadına başlandı.

Kilosu dalında 30 liradan alıcı bulan Japon ya da Malta eriği halk arasında Yeni Dünya olarak bilinen meyvenin kısa sürede Türkiye genelindeki tezgahlarda yerini alarak damakları şenlendirecek.

Son yılların tercih edilen alternatif ürünlerinden yenidünya, Erdemli ilçesinde örtü altında da yetiştiriliyor. Üreticinin örtü altına aldığı yeni dünya meyvesi, hava şartlarının ılıman gitmesinden kaynaklı geçen yıla 1 ay erken olgunlaştı.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, ilk çıkan yenidünyanın kilosunun 30 lira aralığında olduğunu belirtti.

Ürünle ilgili bilgi veren Şahin, "Anavatanı Çin olan, Japonya ve Avrupa'da yetiştirilen Akdeniz üzerinden de ülkemize gelen Malta eriği olarak da adlandırılan yöremizde yenidünya olarak tabir ettiğimiz meyvenin hasadına örtü altında başlandı" dedi.

Hem yapraklarının hem de meyvesinin kullanılabildiğini ifade eden Şahin, "Bölgemizde bu ürün genelde açık sahada yetiştirilmektedir. Hasadı 1 ay önceye çekebilmek için örtü altı yetiştiricilik yapılmaktadır. Ürünün kilosu şuanda 30 liradan satılmaktadır. Meyvenin aroması şeftali, mango, turunçgil tadını andıran tatlara sahiptir. İnsanların bu ürünü şifa niyetine tüketmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Üretici Ragıp Güven ise, "Bahçemiz daha önce açıktaydı. Bahçeyi sonradan örtü altına aldık. Verimi çok yüksek, hasadı da bir ay erkene çektik, fiyattan da lezzetten de memnununuz" şeklinde konuştu.