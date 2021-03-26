Midyatlı kadınlar, el emeği takı üretimiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor

Mardin'in Midyat İlçesinde, kadınların geçmişte çocukları için yaptıkları boncuk takılar, yeniden gün yüzüne çıkarılarak, kadınlar için bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Güneydoğu Anadolu bölgesinde son yıllarda artan kültür ve inanç turizmi ile birlikte yöre insanı da buna fırsata çevirmeyi başararak bu gezileri kazanca dönüştürüyor.Midyat Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM-3) tarafından açılan el sanatları kursunda, 'iğne oyası ve boncuk' ile geleneksel takı yapmayı öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.Yöresel yiyecekler ile telkari ve şal gibi hediyelik eşyalarla turizm sektöründen gelir elde etmeyi başaran yöre insanı, farklı alanlarda da ürünler üreterek turistlerin ilgisini çekiyorlar. Evdeki boş zamanlarını üretime katılarak değerlendiren ve bu sayede bir meslek öğrenerek aile bütçelerine katkı sunmayı amaçlayan kadınlar, ADEM Sorumlusu Ayşe Noyan tarafından verilen eğitimde hünerlerini ortaya koyarak çok kısa sürede geleneksel iğne oyası ve boncuklarla kendi tasarımlarıyla ürünler üretmeye başladılar. Geleneksel el emeğiyle kolye, toka, bileklik, küpe gibi takı ve süs eşyalarını üreten kadınlar, hem el becerisi kazanıyorlar hem de ürettikleri ürünleri şehre gelen yerli ve yabacı turistlere satarak ev ekonomisine katkı sunuyorlar.Ev kadınlarının boş vakitlerini değerlendirmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla açılan kursun eğitmeni Ayşe Noyan, kadınların takı tasarım kursuna büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Amacımız eski sanatlarımızı, kültürlerimizi bir araya getirmek. Annelerimizin bizlere öğrettiği bileklikler, kolyeler, tokalar, küpeler gibi takılar yapıyoruz. şuanda bu eski el ürünlerimizi gündeme getirerek, bu sayede de kadınlarımıza meslek kazandırmak, iş sahibi yapmak istiyoruz. Midyat turistik bir şehirdir, yaptıkları ürünleri gelen turistlere satarak aile ekonomilerine de bir katkı sunmuş olurlar." dedi.Kursiyer Zeynep Yeşilmen, "Takı tasarım kursuna geldik. Artık incik boncuktan kolyeler, yüzükler, küpeler, bileklikler yapıyoruz. eskiden annelerimiz bizlere yapardı. şimdi biz yapıyoruz, öğreniyoruz. kendimize meslek edinmek istiyoruz aslında" dedi.