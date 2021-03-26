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Giriş Tarihi: 27.3.2021 01:06 Son Güncelleme: 27.3.2021 01:06

'de dehşet anları! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: Yaralılar var

İHA
TEM'de dehşet anları! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: Yaralılar var

Otoyolu Dağı Tineli mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Denizhan idaresindeki 34 BK 4626 plakalı otomobil kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı.

Kazada, bariyerin otomobile saplanması sonucu araçta sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan Perihan Denizhan ve Sebahat Şahin yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla otomobilin içine giren bariyerleri kesmesi sonucu kurtarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM'de dehşet anları! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: Yaralılar var
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