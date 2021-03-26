TEM'de dehşet anları! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: Yaralılar var

KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Denizhan idaresindeki 34 BK 4626 plakalı otomobil kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı.