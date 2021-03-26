Yerdana bebek hayata tutundu

19 Mart'ta Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağında Kazakistan uyruklu bebek kalp krizi geçirdi ve solunumu durdu. Bebeğe ilk müdahaleyi AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker yaptı. Uçak, Ankara'ya acil iniş yaptı. Yerdana bebek, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Aile Türk Kızılayı Ankara Şubesi Sosyal Hizmetler Merkezi'nde misafir edildi. Uçakta o gün bebek dahil 3 hastaya müdahale ettiğini belirten Şeker "Kalp masajı, suni teneffüs yaptım. Bebeğimizin hayata tutunması çok mutlu etti. Hastanede bebeği ve ailesini ziyaret ettim. Kazakistan Büyükelçisi arayıp teşekkür etti. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi. 3 aylık ikiz bebeği olan anne Aıgerım Tanekenova, erken doğum nedeniyle görme ve duyma problemleri olan bebeklerini ameliyat için Saint Petersburg'a götürdüğünü belirterek, "Türkiye'ye minnet borcum var. Evladımı bana bağışladınız, teşekkürler. Kendi evimizde gibi hissettik" diye konuştu.