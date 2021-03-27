Belediye Başkanı “Lüküs Hayat”ta oynadı sahnenin tozunu attırdı

Mustafakemalpaşa'da Bölge Tiyatro topluluğunun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü dolayısıyla kendisinden randevu talep ettiğini öğrenen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Kanar, "Sanatçı ayağa çağırılmaz, sanatçının ayağına gidilir" diyerek sahnede prova yapan tiyatrocuları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, kendisine de küçük bir isteyen Başkan Kanar sahne performansı ile göz doldurdu.

LÜKÜS HAYARIN RIZASI OLDU



Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatrosu tarafından oynanan ve tiyatro tarihinin klasiklerinden biri olan 'Lüküs Hayat' provalarına katılan Başkan Mehmet Kanar, kostüm giyerek oyunun önemli karakterlerinden Rıza'yı canlandırdı. İlk kez bir tiyatro oyununda rol alan Başkan Kanar, sahnedeki jest, mimik ve performansıyla usta aktörleri aratmadı. Fıstık karakteri ile ikili diyalogun geçtiği sahneyi başarıyla oynadı.

"ONLARIN GELMESİNE GÖNLÜM RAZI OLMADI"



Başkan Mehmet Kanar, "Bu özel gün vesilesiyle Bölge Tiyatrosu oyuncularımız ziyaretimize gelmek istediklerini öğrendim. Sanat için emek veren, alın teri döken arkadaşlarımın ayağımıza kadar gelmelerine gönlüm razı olmadı. Küçük bir rolle oyuna dahil olmak için bizzat ben de sahneye çıkmak istedim. Doktorundan hemşiresine, ziraat mühendisinden bankacısına, öğretmeninden esnafına, ev hanımından laborantına kadar gönüllülük esasıyla Bölge Tiyatromuzda sanatlarını icra eden arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istedim" dedi.