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Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:21 Son Güncelleme: 27.3.2021 22:54

duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Ramazan ayının habercisi olan , Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile idrak edilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler, zikirler, okunacak dualar ve ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Berat Kandili’nde neler yapılır sorusu ise cevabını arıyor. ve bu gece hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir sorularına aşağıda yer verdik. İşte, Berat Kandil gecesi yapılması gerekenler, okunacak dualar ve sureler…

Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi daha geldi, çattı. Üç ayların sonuncusu olan Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece idrak edilecek. Berat Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadet ile af dilenerek tövbeler edilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Berat Kandili'nde neler yapılır, yapılması gerekenler nelerdir sorusuna ise cevap arıyor. Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler, okunacak dualar ve ibadetler için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, nedir? Berat gecesi hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir?

İşte, Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler;

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

KANDİL GECESİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

1. İstiğfar:

2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3. Fatiha-i Şerife

4. Ayet'ül-Kürsî

5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7. İhlas-ı Şerif

8. Felak Sûresi

9. Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

; Ramazanın müjdecisi…Şaban ayının yarısı gecesi…

Berat… borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma…

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir.

Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür.

Berat Kandili duası! Berat Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir.

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Berat Kandili duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
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