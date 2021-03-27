Berat Kandili için en özel ve güzel, lezzetli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz Kandil Simidi tarifi ile malzemeleri!

Mübarek kandil günlerinde simit ikram etmek gelenekselleşmiş bir durumdur. Özellikle komşulara, yakın çevreye, aileye ikram edilen kandil simidi tarifi, Berat Kandili gecesinin idrak edilecek olması ile sorgulanmaya başlandı. Hem mahlepli hem mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili için özel ve lezzetli kandil simidi tarifi!

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Berat Kandili gecesi için en güzel ve lezzetli kandil simidi tarifi malzemeleri ve yapılışı ile şu şekilde;