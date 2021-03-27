Berat Kandili mesajları 2021 (Resimli, Dualı ve Ayetli) Mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili mesajları sözleri ve kandil mesajları

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat Kandili idrak edilecek. On bir ayın sultanını müjdeleyen bu mübarek gece rahmet yağacak. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler dualar ve ibadet ederken, kandil mesajları ile de günün anlamı, önemi paylaşılacak. Berat Kandili mesajları resimli, kısa, uzun, dualı, ayetli ve daha birçok seçenek ile bu başlık altında yer alıyor. Whatsapp ve SMS için 2021 kandil mesajları ve sözleri seçeneklerini kolayca indirebilirsiniz. 2021 Berat Kandili mesajları ve en güzel kandil mesajları sabah.com.tr’de!

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, yine aynı sevinç ve huzur ile karşılandı. Şaban ayının 14. Gününü 15. Gününe bağlayan bu mübarek gece rahmet yağacak. Eller semaya yükselerek dualar edilecek. Berat Kandili mesajları resimli ve metinli seçenekler ile de günün anlamı, önemine vurgular yapılacak. 2021 Kandil mesajları ile sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel kandil mesajı seçeneklerine aşağıdan ulaşabilecek. Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları resimli indirerek hemen paylaşabilirsiniz. Kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı Berat Kandili mesajları ve en güzel kandil mesajları ile iyi kandiller dileyin.

İşte, 2021 Berat Kandili mesajları ve sözleri;