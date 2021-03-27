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Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili mesajları 2021 (Resimli, Dualı ve Ayetli) Mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili mesajları sözleri ve kandil mesajları
Giriş Tarihi: 27.3.2021 12:24

mesajları 2021 (Resimli, Dualı ve Ayetli) Mübarek Ramazan ayını müjdeleyen sözleri ve

Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece idrak edilecek. On bir ayın sultanını müjdeleyen bu mübarek gece rahmet yağacak. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler dualar ve ibadet ederken, ile de günün anlamı, önemi paylaşılacak. resimli, kısa, uzun, dualı, ayetli ve daha birçok seçenek ile bu başlık altında yer alıyor. Whatsapp ve SMS için 2021 kandil mesajları ve sözleri seçeneklerini kolayca indirebilirsiniz. 2021 Berat Kandili mesajları ve en güzel kandil mesajları sabah.com.tr’de!

Ramazan ayının habercisi , yine aynı sevinç ve huzur ile karşılandı. Şaban ayının 14. Gününü 15. Gününe bağlayan bu mübarek gece rahmet yağacak. Eller semaya yükselerek dualar edilecek. resimli ve metinli seçenekler ile de günün anlamı, önemine vurgular yapılacak. 2021 ile sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel seçeneklerine aşağıdan ulaşabilecek. Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları resimli indirerek hemen paylaşabilirsiniz. Kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı Berat Kandili mesajları ve en güzel kandil mesajları ile iyi kandiller dileyin.

İşte, 2021 Berat Kandili mesajları ve sözleri;

Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…
  • Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları

BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2021

  • Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
  • Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
  • Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
  • Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.
  • Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
  • İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır" Berat kandiliniz mübarek olsun.
  • Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.
  • Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. İyi Kandiller
  • Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları

KISA, UZUN, DUALI, AYETLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

  • Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
  • Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.
  • Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
Berat Kandili mesajları resimli ve metinli! 2021 Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
  • Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
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Berat Kandili mesajları 2021 (Resimli, Dualı ve Ayetli) Mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili mesajları sözleri ve kandil mesajları
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