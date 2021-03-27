Berat Kandili mesajları 2021 (Resimli, Dualı ve Ayetli) Mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili mesajları sözleri ve kandil mesajları

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, yine aynı sevinç ve huzur ile karşılandı. Şaban ayının 14. Gününü 15. Gününe bağlayan bu mübarek gece rahmet yağacak. Eller semaya yükselerek dualar edilecek. Berat Kandili mesajları resimli ve metinli seçenekler ile de günün anlamı, önemine vurgular yapılacak. 2021 Kandil mesajları ile sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel kandil mesajı seçeneklerine aşağıdan ulaşabilecek. Whatsapp ve SMS için Berat Kandili mesajları resimli indirerek hemen paylaşabilirsiniz. Kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı Berat Kandili mesajları ve en güzel kandil mesajları ile iyi kandiller dileyin.
İşte, 2021 Berat Kandili mesajları ve sözleri;
BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2021
EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.
KISA, UZUN, DUALI, AYETLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI