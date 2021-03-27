Bugün Kandil mi, ne kandili? 2021 Berat Kandili ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi 2021 belli oldu. Her yıl Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili için artık sayılı saatler kaldı. Bu özel ve anlamlı gün müminler tarafından yine dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Bu noktada, Berat Kandili ne zaman, hangi gün soruları öne çıkmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? İşte Berat Kandili tarihi…

İşte Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı ve Diyanet ile kandiller ve günleri takvimi