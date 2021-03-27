Mübarek Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde ne zaman ve kaç gün, hangi oruç tutulur? Kandilde oruç tutmanın faziletleri

Berat Kandili orucu kaç gün tutulduğu merak edilirken kandil günü içinde heyecan dorukta! Her yıl olduğu gibi bu yıl da kandil gününde oruç tutmak isteyenler Berat Kandili orucu kaç gün tutulur kandil orucu ne zaman, hangi gün tutulur gibi sorulara yanıt arıyor. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. İşte Berat Kandili orucu ile ilgili tüm detaylar…

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet 2021 takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;