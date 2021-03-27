Doğa fotoğrafçıları Toroslar'da fotosafariye çıktı

Erdemli'de arıcılık yapan aynı zamanda da amatör doğa fotoğrafçılığı da yapan Celal Çay, arı kovanlarına bakım yaptıktan sonra kendisini doğa ile baş başa bıraktığını ve bol bol çiçek böcek ve doğa fotoğrafları çektiğini söyledi.

Doğadaki çiçek fotoğrafı çektiği esnada dünyadan geçtiğini belirten Çay, doğada fotoğraf çekmek, temiz havada insanın üzerindeki tüm pozitif enerjinin gittiğini ve huzura eriştiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

''Arı kovannlarını kontrol için Toroslara çıktığımda genelde yağmur yağıyor. Yağmur sonrası ise renk renk çiçekler temiz havada çiçekler açıyor. Yağmur sonrası çiçek ve doğa fotoğrafı çekmek biz doğa fotoğrafçılarını rahatlatıyor. Arı kovanlarını kontrolden sonra çevreyi keşfe çıktığımda çevrenin papatya tarlaları gördüm ve bayıldım. Bu güzelliği kaçırmak istemediğim için fotoğraf makinamı alıp çiçek böcek çekmeye başladım. Yağmur sonrası torosları papatya, gelincik ve sümbül kokusu sarmış. Ben de bu güzelliğe kayıtsız kalamazdım ve bol bol çiçek böcek ve papatya fotoğrafı çektim, tüm doğa severleri bu güzellikleri görmeyi tavsiye ederim.''