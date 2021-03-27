Kaçak sigara imalathanesine baskın

Bursa'da kaçak sigara imalathanesi olarak kullanılan depoya baskın yapıldı. Baskında sigara sarma makineleri ve 30 Bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.





Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde yüklü miktarda kaçak tütün olduğu ve satışının yapıldığını tespit ettiği depoyu bir süre takibe aldı. Daha sonra operasyon için düğmeye basan ekipler, müşteri kılığında depoya girdi. Kapının açılmasıyla birlikte şüpheli Alpay Y. hemen gözaltına aldı. Yapılan baskının ardından depoda yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 7 Bin 200 adet makaron, 33 kilogram kaçak tütün ve satışa hazır 30 halde Bin 200 adet sigara ele geçirildi.