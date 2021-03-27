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Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:21

nasıl kılınır ve kaç rekât? ibadetlerinden namazı kılınışı ve okunacak dualar

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar - 100 rekatta...

Allah'ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, af dileyen, tövbe eden kullarının günahlarını affettiği için bekleyiş sona erdi. İslam alemi, bir Berat gecesine daha erişmenin huzurunu yaşıyıor. Müslümanlar mübarek gün ve gecelerde ibadetlerini gerçekleştirmek için namaz kılacak ve dualar okuyacak. Bu geceyi namaz ile geçirmek isteyenler, nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt arıyor ve sade, anlaşılır adımlar ile namazı kılınışı araştırılıyor. . Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek en önemli namazlar arasında yer almaktadır.

'nde ibadet edecek ve istiğfarda bulunacak Müslümanlar " nasıl kılınır, kaç rekat" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Allah'ın rahmet kapılarını sonsuza kadar açtığı, tövbelerin kabul edildiği bu mübarek gecede yapılacak ibadetler büyük önem taşırken müminler namazı kılınışı ve tesbih namazında okunacak duaları tam olarak öğrenmeye çalışıyor. Tesbih namazı dört rek'at olup kandil gününde kılınması en çok tavsiye edilen namazlardandır. Tesbih namazı Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar!

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Dört rekat olan tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar - 100 rekatta...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar - 100 rekatta...

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar - 100 rekatta...

DİYANET İLE TESBİH NAMAZI KILINIŞI

, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; . Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar - 100 rekatta...

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Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar
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