Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

Allah'ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, af dileyen, tövbe eden kullarının günahlarını affettiği Berat Kandili için bekleyiş sona erdi. İslam alemi, bir Berat gecesine daha erişmenin huzurunu yaşıyıor. Müslümanlar mübarek gün ve gecelerde ibadetlerini gerçekleştirmek için namaz kılacak ve dualar okuyacak. Bu geceyi namaz ile geçirmek isteyenler, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt arıyor ve sade, anlaşılır adımlar ile Tesbih namazı kılınışı araştırılıyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek en önemli namazlar arasında yer almaktadır.

Berat Kandili'nde ibadet edecek ve istiğfarda bulunacak Müslümanlar "tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Allah'ın rahmet kapılarını sonsuza kadar açtığı, tövbelerin kabul edildiği bu mübarek gecede yapılacak ibadetler büyük önem taşırken müminler tesbih namazı kılınışı ve tesbih namazında okunacak duaları tam olarak öğrenmeye çalışıyor. Tesbih namazı dört rek'at olup kandil gününde kılınması en çok tavsiye edilen namazlardandır. Tesbih namazı Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar!

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Dört rekat olan tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;