“Artık toplamayı alışkanlık haline getirmiş”

Edirne'de pazarda atık sebze ve meyveleri toplarken görüntülenen ve buna istinaden yapılan haberleri araştıran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü, kadının ailesiyle birlikte yaşadığını ve aylık gelirlerinin 5 bin 431 TL olduğunu açıkladı.

Bazı basın ve yayın organlarında, yaşlı bir kadının pazarda meyve, sebze artıkları toplarken fotoğraflanarak "Utanacak olan sen değilsin" ve "Artıklarla doymaya çalışıyoruz" başlıklı habere istinaden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü açıklama yaptı. 84 yaşındaki Ş. K. isimli vatandaşın 1'inci Murat Mahallesi'ndeki mülkiyeti kendilerine ait apartman dairesinde eşi ve emekli kızı ile birlikte üç kişi olarak yaşadıkları belirtilen açıklamada, "Yoksulluktan dolayı artıkları topluyor şeklinde ifade edilen haberdeki teyzemiz ve eşi, 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık maaşı almaktadırlar. Ayni evde yaşayan kızları da emekli olup ailenin aylık geliri 5 bin 431 TL'dir. 2020 yılında vefat eden engelli kızı için, 2016 yılından 2020 yılına 55 bin 193 TL Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 'Engelli Evde Bakım Ücreti' ödemesi yapılmıştır" denildi.

"BU DAVRANIŞI DÜZENLİ OLARAK YAPIYOR"

84 yaşındaki kadının 2017 yılında hafif bir trafik kazası geçirdiği, o tarihte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince evinde ziyaret edildiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi; "Huzurevi ya da her hangi bir kurum bakımını istemediğini, eşi ve kızı ile birlikte evinde bakıldığını beyan etmiştir. Ailenin mevcut durumu, Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilerek, evde sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır. 84 yaşındaki vatandaşımızın, semt pazarlarını uzun yıllardır dolaşarak, işe yarayacak artık ürünleri toplamayı bir alışkanlık haline getirdiği, bu davranışı düzenli olarak yaptığı, Edirne pazarcı esnafı, belediye zabıtası ve komşuları ile yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir" denildi.