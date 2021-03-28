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Haberler Yaşam Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2021 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 28.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 28.3.2021 08:51

ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2021 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2021 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan Bayramı tarihi duyurulurken emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih merak edildi. Geçen senelerde 1000’er liralık ikramiyelerini alan vatandaşlar bu seneki emekli ikramiye tarihi için ne zaman yatacak, 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorularına yanıt aramaya başladı. Emekliler bayram ikramiyelerine bayramdan hemen önce kavuşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilirken 2021 emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı henüz netlik kazanmadı.

Türkiye'de milyonlarca emekliyi rahat ettiren emekli bayram ikramiyesi yatacağı tarih merak ediliyor. Her yıl belli tarihlerde hesaplara yatırılan ödemelerle ilgili olarak emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorularına yanıt aranmaya başlandı. Diyanet 2021 takviminde 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan bayramda ikramiye miktarı ile ilgili olarak henüz net bir rakam gelmedi. İslam aleminin dini bayramından önce emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ülkemizde emekliyi ekonomik anlamda rahat ettiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için heyecan dorukta. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde yatacak vatandaş, Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yaparken detaylar şöyle;

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih henüz belli olmadı. Her yıl milyonlarca vatandaşa bayram öncesinde büyük bir maddi destek olan ikramiye ödemeleri ile ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması beklenen emeklilere bayram ikramiyeleri, muhtemelen mayısın ilk haftası hesaplara yatacak…

RAMAZAN BAYRAMI 2021

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2021 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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