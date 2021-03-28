Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2021 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Türkiye'de milyonlarca emekliyi rahat ettiren emekli bayram ikramiyesi yatacağı tarih merak ediliyor. Her yıl belli tarihlerde hesaplara yatırılan ödemelerle ilgili olarak emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorularına yanıt aranmaya başlandı. Diyanet 2021 takviminde 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan bayramda ikramiye miktarı ile ilgili olarak henüz net bir rakam gelmedi. İslam aleminin dini bayramından önce emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ülkemizde emekliyi ekonomik anlamda rahat ettiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için heyecan dorukta. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde yatacak vatandaş, Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yaparken detaylar şöyle;
Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih henüz belli olmadı. Her yıl milyonlarca vatandaşa bayram öncesinde büyük bir maddi destek olan ikramiye ödemeleri ile ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması beklenen emeklilere bayram ikramiyeleri, muhtemelen mayısın ilk haftası hesaplara yatacak…
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler