Dünün Sayısal Loto sonuçları belli oldu: Milli Piyango Online ile MPİ 27 Mart Sayısal Loto sonuçları online hızlı bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor: Milli PİYANGO online tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saatler 20.45'i gösterdiğinde başladı. Heyecanın zirvede olduğu şans oyunu çekilişinde 6 numarayı bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. 27 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusu bu noktada en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.
Milli Piyango Online ile 27 Mart MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 3-11-21-28-62-83 ve 7 joker numarası olarak belirlendi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 3 talihli 219.575,25 TL, 4 bilen 442 talihli 1.490,30 TL 3 bilen 15.898 kişi 103,55 TL ve son olarak 2 bilen 242.892 kişi 10,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.