Göç yolundaki binlerce kara çaylak

Atmacagiller familyasından olan binlerce kara çaylak göç mevsimi nedeniyle Tunceli'ye akın etti. Merkeze bağlı Örenönü Tabiat Parkı'ndaki ağaçlar ile gökyüzünü kaplayan kara çaylakların bir hafta 10 gün süreyle buradaki konaklamalarının ardından yeniden Kuzey'e doğru göçe devam edecekleri belirtildi.

Tüm kanatlılarda olduğu gibi koruma altında bulunan kara çaylakların Sonbahar mevsimiyle birlikte yeniden kente doğru göç edecekleri öğrenilirken, kuşların yaşam alanlarının yok edilmemesinin türün devamı açısından son derece önemli olduğu belirtildi. Küçük hayvanlar, balık ve leşle beslenen kara çaylaklar şehirlere, insan yaşam alanlarına iyi uyum sağlayan kuşlar olarak biliniyor. Ilıman yerlerde yaygın olarak bulunan Kara çaylaklara, Avrupa, Asya ve Avustralya'nın bazı kısımlarında rastlanıyor.