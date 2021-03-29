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Giriş Tarihi: 29.3.2021 14:04

Göç yolundaki binlerce kara çaylak

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Göç yolundaki binlerce kara çaylak

’ye göç yolunda olan binlerce kara çaylak akın etti. Ağaçlar ile gökyüzünü kaplayan kara çaylakların bir süre kentte konakladıktan sonra daha Kuzey’e doğru göç etmeye devam edecekleri belirtildi.

Atmacagiller familyasından olan binlerce kara çaylak göç mevsimi nedeniyle Tunceli'ye akın etti. Merkeze bağlı Örenönü Tabiat Parkı'ndaki ağaçlar ile gökyüzünü kaplayan kara çaylakların bir hafta 10 gün süreyle buradaki konaklamalarının ardından yeniden Kuzey'e doğru göçe devam edecekleri belirtildi.

Tüm kanatlılarda olduğu gibi koruma altında bulunan kara çaylakların Sonbahar mevsimiyle birlikte yeniden kente doğru göç edecekleri öğrenilirken, kuşların yaşam alanlarının yok edilmemesinin türün devamı açısından son derece önemli olduğu belirtildi. Küçük hayvanlar, balık ve leşle beslenen kara çaylaklar şehirlere, insan yaşam alanlarına iyi uyum sağlayan kuşlar olarak biliniyor. Ilıman yerlerde yaygın olarak bulunan Kara çaylaklara, Avrupa, Asya ve Avustralya'nın bazı kısımlarında rastlanıyor.

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Göç yolundaki binlerce kara çaylak
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