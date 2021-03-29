Koyun ve kuzuların izdihamında 82 hayvan telef oldu

Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur Köyü'nde 27 Mart Cumartesi sabahı meydana gelen olayda Menderes Yıldırım'a (35) ait kuzular bulundukları çadırdaki bölmeyi açarak koyunların olduğu tarafa geçti. Bu sırada yaşanan izdihamda 80 kuzu ile 2 koyun telef oldu.

Sabah saatlerinde olayı öğrendiklerini belirten sürü sahibi Menderes Yıldırım, "Kuzular bulundukları bölümdeki zinciri kırıp koyunları olduğu bölüme geçmişler. Bu esnada bir izdiham meydana gelmiş ve 82 kuzu ile koyun telef olmuş. Durumu fark ettiğimizde telef olan hayvanları toparlayarak çadırdan çıkardık. Durumu yetkililere de bildirdik" dedi.