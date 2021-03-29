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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:45

Koyun ve kuzuların izdihamında 82 hayvan telef oldu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Koyun ve kuzuların izdihamında 82 hayvan telef oldu

’de koyun ve kuzlar arasında yaşanan izdihamında 82 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur Köyü'nde 27 Mart Cumartesi sabahı meydana gelen olayda Menderes Yıldırım'a (35) ait kuzular bulundukları çadırdaki bölmeyi açarak koyunların olduğu tarafa geçti. Bu sırada yaşanan izdihamda 80 kuzu ile 2 koyun telef oldu.

Sabah saatlerinde olayı öğrendiklerini belirten sürü sahibi Menderes Yıldırım, "Kuzular bulundukları bölümdeki zinciri kırıp koyunları olduğu bölüme geçmişler. Bu esnada bir izdiham meydana gelmiş ve 82 kuzu ile koyun telef olmuş. Durumu fark ettiğimizde telef olan hayvanları toparlayarak çadırdan çıkardık. Durumu yetkililere de bildirdik" dedi.

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Koyun ve kuzuların izdihamında 82 hayvan telef oldu
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