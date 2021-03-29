Kütahya SGK İl Müdürü İsmail Sayar açıkladı: SGK prim yapılandırması için son gün 31 Mart

Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, yaptığı açıklamada sosyal güvenlik prim borçlarını ödeyemeyenler için büyük avantaj sağlayan yeniden yapılandırma Kanunundan faydalanmak isteyenlerin yapılandırılan tutarın ilk taksitini ya da peşin ödeme tercih edilmiş ise tamamını 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini söyledi.

Sayar, "Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylıklar sağlayan ve cari ay primlerin de teşvikli olarak ödenmesine imkân getiren bu haktan yararlanmak için tanınmış olan fırsatın kaçırılmaması gerekir. 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanma hakkını kaybedecek." dedi.



SGK borç yapılandırmasının, 4/B kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da önemli avantajlar sağladığını aktaran İl Müdürü Sayar, " Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borçlarını da 31 Mart 2021 tarine kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri yeniden aktif hale gelecektir.Daha önce hiç gelir testine başvurmayan GSS sigortalıların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren tescil kayıtlarının güncellenecek olup, gelir testi sonucuna göre GSS prim borçlarının devlet tarafından ödenecektir" dedi