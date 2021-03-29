Şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı, ne zaman bitecek? Hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı olan iller!

Mart ayı normalleşmesi devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ülkenin gündeminden düşmüyor. Artan vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı bulunurken şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var, il dışına çıkma yasak mı sorularına yanıt aranıyor. Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman kalkacağı belli olmazken kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabildiği biliniyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Şehirler arası seyahat yasağı son günlerde milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak Mart ayında atılan normalleşme adımlarıyla yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;