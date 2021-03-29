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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:14 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:26

: 'da dev gemi kazası! 'ndaki gemisiyle ilginç benzerlik!

DHA
Son dakika: İstanbul'da dev gemi kazası! Süveyş Kanalı'ndaki Ever Given gemisiyle ilginç benzerlik!

haberi: Tüm dünya, 'nda karaya oturan isimli gemiyi konuşuyordu. Dünya ekonomisini vuran kazada yeni bir gelişme yaşandı... Gemi kurtarıldı. 'da benzer bir kaza yaşandı. Ever Given isimli gemiyle neredeyse aynı boyutlarda olan dev konteyner gemisi 'nda yanaşırken iskeleye çarptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... İstanbul Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan dev konteyner gemisi, iskeleye çarptı. Gemi ve iskelede ağır hasar oluştu. İskeleye çarpan geminin boyu neredeyse Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli gemiyle aynı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan 398,5 metre boyundaki konyetner gemisinin iskeleye çarptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.

EVER GİVEN İLE NEREDEYSE AYNI BOYDA

Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan geminin boyu MSC TINA'nın boyu 398,5 metre. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin boyu ise 399,94.

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Son dakika: İstanbul'da dev gemi kazası! Süveyş Kanalı'ndaki Ever Given gemisiyle ilginç benzerlik!
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