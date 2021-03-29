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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:20 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:24

Tatil cennetinde şok manzara! Ekipler affetmedi!

DHA
Tatil cennetinde şok manzara! Ekipler affetmedi!

Son dakika haberler… Fethiye ilçesindeki İnceburun Koyu'nda, ‘Bu kadarına da pes’ dedirten bir olay meydana geldi. Kaçak inşaat çalışması yapan 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 63 bin TL ceza kesildi. İnşaat çalışmaları durdurulurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberler: Muğla Fethiye'nin Göcek Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, bugün sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde inşaat yapanlar ve çevreciler arasında tartışma çktı. İhbar üzerine gelen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını durdurdu.

Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İki grubun tartışmasını sonlandıran jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı.

Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

Göcek'te yaşayan ve yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı, "Dünyada başka Göcek yok. Koylarımızı katletmeye çalışanlar ile mücadelemiz sürecek" dedi.

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Tatil cennetinde şok manzara! Ekipler affetmedi!
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