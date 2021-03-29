Trafikte inatlaşmaya soruşturma

İstanbul Şile'de, 21 Mart'ta iki şeritli yolda yol verme tartışmasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yağmurlu yolda yolu bölüşemeyen iki sürücü, araçlarını birbirlerine vurarak yolda ilerledi. Trafikteki başka bir sürücünün kaydettiği görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yüzlerce güvenlik kamerasını izleyen ekipler ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaştı. Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücüler sorgulamalarında "aslında yakın arkadaş olduklarını ve birbirlerine şaka yaptıklarını" ileri sürdükleri ortaya çıktı.Jandarma ekipleri, Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülere; hem trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydıkları için ceza kesti. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının ihlalinden de idari para cezası verilen sürücülere toplam 7 bin 728 lira para cezası uygulandı. Ayrıca iki şüpheli hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.