Kahraman yeniden MÜFED Başkanı seçildi

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'na AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, dernek başkanları ve federasyon üyeleri katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, İzmir'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyleyerek kentin sürekli göç almaya devam ettiğini ve müteahhitlere daha çok görev düştüğünü ifade etti.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ İZMİR'DE

Kahraman, "Tüm Türkiye'nin gözü İzmir'de. Özellikle kentsel dönüşüm ve yeni imar alanlarında uzun yıllar proje yapılacak alanlara sahip bir şehiriz. Burada bizlere çok iş düşüyor fakat İzmirli müteahhitler olarak bizlerde üzerimize düşen sorumluluklarımızın farkında olmamız gerekiyor. İzmir'de açılan ihalelere baktığımızda üzülerek ifade etmeliyim ki İzmirli müteahhitler yok. Burada çuvaldızı kendimize batırmanın zamanın geldiğini düşünüyorum. İZTO olarak inşaat ihalesine çıkıyoruz, tüm üyelerimize duyuru yapmamıza rağmen İzmirli 2-3 firma dışında katılım yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm ihalesine çıkıyor oranlar ideal olmasına rağmen İzmirli firmalarımız ilgi göstermiyor. Bizler eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun hepimizin olsun anlayışına göre hareket etmemizde fayda olacağı kanaatindeyim. Gerektiğinde ekonomik iş birliği yaparak gücümüzün yetmediği işlerde proje ortaklığı yapmalıyız. İzmirli müteahhitler olarak bu dönem çok şanslı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sorunların çözümünde MÜFED ve İZTO'nun kurumsal yapısı haricinde Mahmut Özgener'in sektörden gelen olumlu taleplerle bizzat ilgilenmesi ve sahip çıkması, kurucu ve onursal başkanımız Necip Nasır vekilimizin inşaat sektörüne büyük katkıları olmuştur. Beni tekrardan bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HÜKÜMET VE YEREL YÖNETİM İŞBİRLİĞİ

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, genel kurulda İzmir Ticaret odası Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis başkanı Selami Özpoyraz'a İzmir'in sorunlarının çözümünde, hükümet, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar, STK'lar ile işbirliği halinde uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Nasır, inşaat sektörünün ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden biri olduğunu ve bu sektörün örgütlenmesi için 2011 yılında kurdukları federasyonun bugün konfederasyon olarak Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden biri haline geldiğini dile getirerek, Federasyonun başarılı çalışmalarından dolayı Federasyon başkanı İsmail Kahramana'a Federasyona bağlı 16 dernek başkanına ve kendisini MÜFED Onursal Başkanı seçen üyelere ve tüm katılımcılara da şükranlarını sunduğunu belirtti.

İZMİR'İN KAYBEDECEK VAKTİ YOK

Lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörünün örgütlü şekilde güçlenmesinin İzmir'in ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Necip Nasır, 30 Ekim Seferihisar Depremi ile kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığına dikkat çekerek, kentsel dönüşüm konusunda 2012'den bu yana çalıştayların, toplantıların en fazla yapıldığı İzmir'de önemli bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. İzmir'in kaybedecek vakti olmadığının altını çizerek, çok hızlı bir şekilde dönüşmesi gerektiğini kaydeden Nasır, dönüşümün aktörlerinin hükümet, yerel yönetimler ve müteahhitler olduğunu vuruladı. Dönüşümde büyük bir görevin düştüğü inşaat sektör temsilcilerinin güç birliği yaparak birlikte hareket etmelerinin gerekliliğini anlatıp günümüzde rekabet edebilmek için kurumsallaşmanın da önemine dikkat çekti.