Rehavet yüzde 600 artış getirdi: O şehirde sarı alarm!

YENİ TEDBİRLER UYGULANACAK

Pozitif vakaların günlük yapılan testlerle belirlendiğini ve salgınla mücadeledeki en etkili yöntemlerden birinin de izolasyon tedbirlerinin sıkı şekilde denetlenmesi olduğunu hatırlatan Vali Erin, her iki ilçede uygulanacak tedbirleri, "Birecik ve Halfeti'ye giriş çıkışlar daha sıkı şekilde denetim altında tutulacak. İlçeye giriş çıkış yapanların ateş ölçümleri, HES kodu sorgulamaları aksatılmadan sürdürülecek. İzolasyon tedbiri alınanlar çok sıkı şekilde takip edilecek. Temaslı takipleri yapılarak izolasyon tedbirlerine uymaları sağlanacak. Tüm ilçelerde olduğu gibi alışveriş merkezleri, lokantalar, restoranlar, düğün salonları ve benzeri yerlerdeki tedbirler sıkı şekilde denetlenecek. Cenaze namazlarındaki kısıtlamalar sıkı şekilde uygulanacak ve taziye kurulmaması sağlanacak. Her iki ilçedeki salgın tedbirleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları aracılığıyla alınacak ve uygulanacak" şeklinde açıkladı.