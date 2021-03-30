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Giriş Tarihi: 31.3.2021 00:16 Son Güncelleme: 31.3.2021 00:16

Son Dakika - Aydın’da korkutan deprem! ’de de hissedildi!

Son Dakika - Aydın’da korkutan deprem! İzmir’de de hissedildi!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi ’nde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Aydın’da şiddetli sarsıntıya neden olan deprem ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi Aydın ili açıklarında saat 23.54'te 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AYDIN'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

İzmir ve Mersin illerimizde de hissedilen son dakika Aydın depremine ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi, Aydın ili kıyılarında yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin 3.4 şiddetinde olduğu duyuruldu.

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise depremin şiddeti 3.7 olarak ölçülürken, derinliği 6.96 Kilometre, merkez üssü ise Kuşadası - Aydın olarak duyuruldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE MEVKİSİ


AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü ve harita üzerindeki mevkisi şöyle;


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Son Dakika - Aydın’da korkutan deprem! İzmir’de de hissedildi!
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