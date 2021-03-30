Son Dakika - Aydın’da korkutan deprem! İzmir’de de hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi Aydın ili açıklarında saat 23.54'te 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
İzmir ve Mersin illerimizde de hissedilen son dakika Aydın depremine ilişkin detaylar şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi, Aydın ili kıyılarında yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin 3.4 şiddetinde olduğu duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise depremin şiddeti 3.7 olarak ölçülürken, derinliği 6.96 Kilometre, merkez üssü ise Kuşadası - Aydın olarak duyuruldu.