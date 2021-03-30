Son Dakika - Aydın’da korkutan deprem! İzmir’de de hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi Aydın ili açıklarında saat 23.54'te 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AYDIN'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

İzmir ve Mersin illerimizde de hissedilen son dakika Aydın depremine ilişkin detaylar şöyle;