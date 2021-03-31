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Giriş Tarihi: 31.3.2021 19:45 Son Güncelleme: 31.3.2021 20:04

da duygu dolu anlar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa da duygu dolu anlar

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'ya gelen Başkanı , Dernek Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği şehitlik kabristanı ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul Tüm Şehit Çocukları Dernek Başkanı Meltem Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün kentte geldi. İlk olarak Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz'u ziyaret eden Kaya, daha sonra sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.


DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yapılan ziyaretler sonrası Şehitlik Kabristanına giden İstanbul Tüm Şehit Çocukları Dernek Başkanı Meltem Kaya ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz'a Şanlıurfa Şehitlik Sorumlusu şehit eşi olan Aslı Çalışkan da eşlik etti. Şehit kabri üzerinde dualar eden Meltem Kaya duygulu anlar yaşadı. Bir süre gözyaşlarına hâkim oyaladı

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Şanlıurfa da duygu dolu anlar
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