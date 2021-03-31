Şanlıurfa da duygu dolu anlar

İstanbul Tüm Şehit Çocukları Dernek Başkanı Meltem Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün kentte geldi. İlk olarak Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz'u ziyaret eden Kaya, daha sonra sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.





DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yapılan ziyaretler sonrası Şehitlik Kabristanına giden İstanbul Tüm Şehit Çocukları Dernek Başkanı Meltem Kaya ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz'a Şanlıurfa Şehitlik Sorumlusu şehit eşi olan Aslı Çalışkan da eşlik etti. Şehit kabri üzerinde dualar eden Meltem Kaya duygulu anlar yaşadı. Bir süre gözyaşlarına hâkim oyaladı