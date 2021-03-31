Şanlıurfa Valilik Öncülüğünde Balıklıgöl Platosu işlevlendiriliyor

Şanlıurfa turizminin kalbi Dergâh- Balıklıgöl platosundaki atıl alanların işlevlendirilmesi çalışmaları için harekete geçen Alfa Havacılık A.Ş. ile Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) arasında bir protokol imzalandı. Bu kapsamda, Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, Şanlıurfa dışında yaşayanlara Şanlıurfalı olduğunu hatırlatarak destek vermesi için çağrıda bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim'e sonsuz teşekkürlerini sundu.

Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır ve ŞURKAV Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu protokol imza töreni, valilik toplantı salonunda gerçekleşti.İmzaların atılmasının ardından, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Pakır' a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"HER İLE BÖYLE VALİ LAZIM"

Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, "Doğduğum topraklarda, bu denli özverili bir devlet adamının vilayet amirliğini başarı ile yürütmesinden son derece mutluyum. Bu nedenle, Syn. Valimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, valimizi Urfa'mıza kazandıran Cumhurbaşkanlığımıza ve İçişleri Bakanlığımıza hem kendim hem de Şanlıurfa'mız adına sonsuz teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerimizin korunması adına verilen bu desteklerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu anlamda, bizi bu hizmete doğru kanalize ederek destekte bulunmamıza yardımcı olan valimizle birlikte bugüne kadar yapılan en büyük desteklerden birine imza attık. Sadece Şanlıurfa'da değil, diğer tüm illerimizde de kültürel miraslarımızın yeniden işlevlendirilmesi çalışmalarının yapılması son derece kıymetli. Biz, bu anlamda Şanlıurfa'mızda ilk adımı attık. Umuyorum ki, yapmış olduğumuz bu destek tüm Türkiye'de farkındalık anlamında önemli bir adım olur" dedi.