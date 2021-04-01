Ankara’da zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Bolu-Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ferhat K. yönetimindeki araç yoğun dolu yağışı nedeniyle daha önceden meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan araçlara çarpmamak için yavaşladığı esnada aynı istikamette arkadan gelen Tahir A. yönetimindeki aracın çarpması sonucu savruldu. Aynı istikamette ilerlemekte olan Muhsin P. idaresindeki araç ile Hasan Y. yönetimindeki araçlarda kayganlaşan yolda duramayarak öndeki araçlara çarparak zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Tahir A. yönetimindeki araç içerisinde bulunan Mehmet D. (53) Sebahat D. (51) Tenzile A. (54) ve şoför Tahir A. olay yerinde hayatını kaybetti. Muhsin P. idaresindeki otomobil içerisinde bulunan Mehtap P.'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.Anadolu Otoyolu Bolu - Ankara istikametinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan otoyolda ikinci bir kaza daha meydana geldi.Otoyolda meydana gelen ikinci zincirleme trafik kazası ise ilk kazanın 2 km gerisinde meydana geldi. M. Beyzat İ. idaresindeki otomobili ile dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde bulunan Sait D. yönetimindeki otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası her iki şoför M. Beyzat İ. ve Sait D. ile araçlar içerisinde bulunan Engin D., Duysu D. ve Mira D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevki sağlandı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.