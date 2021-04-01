Boğaz’da faciadan dönüldü! Yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu! işte o anlar





Kılavuz kaptan nezaretinde gemi Ahırkapı açıklarına götürüldü. Geminin sürüklendiğini gören Mehmet Aykaş, "Arkadaşlar ile sahilde oturuyorduk. Gemi kıyıya doğru gelmeye başladı. Gemi Allah'tan 1 metre kala durdu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gemideki arkadaşlara geçmiş olsun" dedi.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Panama bayraklı kuru yük gemisinin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirlediğini, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurlarının olay mahalline yönlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: