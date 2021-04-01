Miras aile üyelerini birbirine düşürdü! Ağabeyini öldürdü, akrabalarını yaraladı

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, kardeşler 72 yaşındaki Ömer Abdullah Ö. ve kardeşi 68 yaşındaki Turan Ö. arasında miras yüzünde sorun yaşamaya başladı.

AĞABEYİNİ, YEĞENİNİ VE OĞULLARINI VURDU

Aynı binada oturan kardeşlerden Turan Ö. ağabeyi Ramazan Abdullah Ö. ile apartman içinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıkarken, Turan Ö. yanında getirdiği silahla ağabeyi Ramazan Abdullah Ö.'yü, yeğeni Kerim Ö.'yü ve Kerim Ö.'nün oğulları Ömer Faruk Ö. ile Kerem Ö.'yü vurdu.