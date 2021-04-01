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Giriş Tarihi: 2.4.2021 00:16 Son Güncelleme: 2.4.2021 00:20

aile üyelerini birbirine düşürdü! Ağabeyini öldürdü, akrabalarını yaraladı

Miras aile üyelerini birbirine düşürdü! Ağabeyini öldürdü, akrabalarını yaraladı

’da kardeşler arasında çıkan kavgasında bir kişi ağabeyini silahla vurarak öldürürken, yeğeni ve yeğeninin iki oğlunu yaraladı. Ağabeyini öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, kardeşler 72 yaşındaki Ömer Abdullah Ö. ve kardeşi 68 yaşındaki Turan Ö. arasında miras yüzünde sorun yaşamaya başladı.

AĞABEYİNİ, YEĞENİNİ VE OĞULLARINI VURDU

Aynı binada oturan kardeşlerden Turan Ö. ağabeyi Ramazan Abdullah Ö. ile apartman içinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıkarken, Turan Ö. yanında getirdiği silahla ağabeyi Ramazan Abdullah Ö.'yü, yeğeni Kerim Ö.'yü ve Kerim Ö.'nün oğulları Ömer Faruk Ö. ile Kerem Ö.'yü vurdu.

AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan 72 yaşındaki ağabey Ömer Abdullah Ö. hayatını kaybederken, yeğen Kerim Ö. ve çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kerim Ö.'nün oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Turan Ö., kaçarak olay yerinden kayıplara karışırken, polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Miras aile üyelerini birbirine düşürdü! Ağabeyini öldürdü, akrabalarını yaraladı
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